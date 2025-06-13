Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1206-й день войны

Минобороны РФ 13 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 7 по 13 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, а также 87 автомобилей. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровского, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, боевую бронированную машину, 47 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63395 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23884 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26142 орудия полевой артиллерии и минометов, 36804 единицы специальной военной автомобильной техники.", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).