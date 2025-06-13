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Резервисты, старшеклассники, религиозные: сотни израильтян застряли за рубежом

Авиация
Туризм
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:53
Резервисты, старшеклассники, религиозные: сотни израильтян застряли за рубежом
AP Photo/Jeff Chiu

Из-за превентивной израильской атаки против иранских ядерных объектов и руководства КСИР и связанного с ней прекращения авиасообщения тысячи израильтян, которые планировали в эти дни вернуться домой, застряли за границей – в некоторых случаях их рейсы меняли маршрут уже в процессе полета.

Как сообщает в пятницу, 13 июня, "Исраэль а-Йом", израильтянка Хагит вылетела в Тель-Авив из Лондона рейсом "Эль-Аля", и пилот сообщил о перенаправлении маршрута в Милан. Женщина отметила, что на борту много религиозных пассажиров, планировавших встретить шаббат в Израиле, и люди находятся в полной неизвестности о дальнейших шагах.

90 старшеклассников со всей страны застряли в Праге после того, как направлявшийся в Израиль самолет был вынужден ночью вернуться в Прагу. Школьники и педагоги пытаются найти альтернативу пребыванию в аэропорту, пока аэропорт "Бен-Гурион" не откроется снова.

Еще большее беспокойство выражают израильтяне, которые получили сообщения о срочном вызове на резервистскую службу, находясь за рубежом и не имея возможности вернуться из-за прекращения авиасообщения. Находящаяся в Дублине израильтянка Авиталь призналась, что за последние два года она отслужила в активном резерве почти 400 дней, и в ночь на пятницу получила множество сообщений о призыве друзей по части. "Невыносимо знать, что ты нужна в критический момент, а ты просто не там", – говорит она.

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