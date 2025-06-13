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Мир

Путин заявил, что "Россия осуждает действия Израиля"

Владимир Путин
время публикации: 13 июня 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 20:50
Владимир Путин
Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", – говорится в сообщении.

Путин заявил, что "Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Мир
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