Путин заявил, что "Россия осуждает действия Израиля"

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", – говорится в сообщении.

Путин заявил, что "Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.