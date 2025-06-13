Путин заявил, что "Россия осуждает действия Израиля"
время публикации: 13 июня 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 20:50
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", – говорится в сообщении.
Путин заявил, что "Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.