Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что израильский удар по целям в Иране "был отличным". "Мы дали Ирану шанс, и он им не воспользовался. Они получили сильный удар, очень сильный. И будут еще удары, намного больше", – прокомментировал ситуацию президент США.

При этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social так: "Два месяца назад я предъявил Ирану 60-дневный ультиматум для подписания соглашения. Они должны были это сделать. Сегодня 61-й день. Я говорил им, что надо делать, но они просто не сумели это сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс".