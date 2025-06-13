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Мир

Трамп заявил телеканалу ABC, что израильский удар по целям в Иране "был отличным"

США
Иран
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 13 июня 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 15:23
Трамп заявил телеканалу ABC, что израильский удар по целям в Иране "был отличным"
AP Photo/Frank Franklin II

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что израильский удар по целям в Иране "был отличным". "Мы дали Ирану шанс, и он им не воспользовался. Они получили сильный удар, очень сильный. И будут еще удары, намного больше", – прокомментировал ситуацию президент США.

При этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social так: "Два месяца назад я предъявил Ирану 60-дневный ультиматум для подписания соглашения. Они должны были это сделать. Сегодня 61-й день. Я говорил им, что надо делать, но они просто не сумели это сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс".

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