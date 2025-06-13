Трамп созывает заседание кабинета министров после ударов Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп вскоре созовет заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по целям в Иране, передает CNN.

"Нам сообщили, что Дональд Трамп созывает сегодня вечером заседание на уровне кабинета министров в связи с этими превентивными ударами по Ирану. Информация об этом поступила от чиновника в Белом доме", – было сказано в прямом эфире CNN.