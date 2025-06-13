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Мир

Трамп созывает заседание кабинета министров после ударов Израиля по Ирану

Иран
США
Израиль
время публикации: 13 июня 2025 г., 04:30 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:30
Трамп созывает заседание кабинета министров после ударов Израиля по Ирану
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп вскоре созовет заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по целям в Иране, передает CNN.

"Нам сообщили, что Дональд Трамп созывает сегодня вечером заседание на уровне кабинета министров в связи с этими превентивными ударами по Ирану. Информация об этом поступила от чиновника в Белом доме", – было сказано в прямом эфире CNN.

Мир
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