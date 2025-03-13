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Мир

В Швейцарии задержан подозреваемый в подготовке теракта в синагоге в Галле

Террористы
Германия
время публикации: 13 марта 2025 г., 01:22 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 01:22
Синагога в Галле
AP Photo/Markus Schreiber

Полиция Швейцарии арестовала 19-летнего мужчину, который, по данным следствия, готовился совершить теракт в синагоге в германском городе Галле. Шесть лет назад синагога в Галле уже подвергалась нападению.

По информации издания Mitteldeutsche Zeitung, предполагаемый террорист был арестован после того, как поделился своими планами в своем Telegram-канале и хвастался тем, что уже приобрел оружие. Подозреваемый был задержан в прошлом месяце.

Задержанный планировал повторить нападение, которое было совершено на ту же синагогу в Галле в Йом Кипур в 2019 году неонацистом Штефаном Балльетом. Преступник был вооружен двумя самодельными пистолетами-пулеметами и имел с собой более сотни патронов, кроме синагоги он совершил нападение на турецкую закусочную. Готовясь к нападению, преступник надел камуфляжную форму с шлемом, на котором была закреплена экшен-камера и в течение 35 минут вел видеозапись происходившего, транслируя ее в режиме реального времени. На видео он заявлял, что Холокоста никогда не было, а феминизм является причиной снижения рождаемости на Западе. Жертвами нападения стали два человека – 40-летняя Яна Ланге и 20-летний Кевин С.

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