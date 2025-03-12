Путин посетил командный пункт Курской группировки войск

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов Курской группировки войск. Это его первый визит в Курскую область после того, как часть ее территории была занята украинской армией.

Как сообщает агентство "Интерфакс", российский главнокомандующий поставил перед вооруженными силами задачу полностью освободить территорию области. "Необходимо восстановить положение вдоль линии государственной границы", – сказал он.

Он также заявил: те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами. "Хочу напомнить о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", – добавил президент.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что противник пытался создать стратегический плацдарм в Курской области для использования в качестве разменной монеты в переговорах с РФ. "Данный замысел противника провалился", – сказал военачальник.