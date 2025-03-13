Генштаб ВСУ: сбиты 74 из 117 российских беспилотников
время публикации: 13 марта 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:12
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 117 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 74 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 38 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.
Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.