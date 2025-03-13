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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 74 из 117 российских беспилотников

Война в Украине
Война в России
время публикации: 13 марта 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:12
Генштаб ВСУ: сбиты 74 из 117 российских беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 117 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 74 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 38 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Мир
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