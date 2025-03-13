Американка вызвала скандал, похитив детеныша вомбата в Австралии

Американский Instagram-блогер вызвала осуждение и призывы к ее депортации из Австралии после того, как она забрала детеныша вомбата у его матери.

Сэм Джонс, заявляющая, что она "биолог, исследующий дикую природу, и эколог", выложила в Instagram видео, на котором она берет детеныша вомбата и бежит через дорогу, держа его на руках, в то время как его мать бежит за ней. На видео слышен смех австралийца, который говорит: "Посмотрите на маму, она за ним гонится!"

Австралийская радиостанция 2GB сообщила, что Джонс подписала видео следующим образом: "Моя мечта подержать вомбата сбылась! Малыш и мама медленно возвращаются в кусты". Хотя девушка добавила в подписи, что "мать и детеныш были благополучно воссоединены", видео быстро вызвало осуждение. После инцидента блогер удалила видео и закрыла аккаунты в TikTok и Instagram, где в сумме у нее более 100 000 подписчиков.

Местные австралийские животные защищены законом, и организация по спасению диких животных Wires подтвердила, что такие действия являются незаконными. Местный ветеринар доктор Таня Бишоп также сообщила новостному изданию Wires, что детенышу на вид около восьми месяцев. В этом возрасте даже коротка разлука с матерью является большим стрессом для животного. Бишоп также утверждает, что мать Вомбата тоже могла пострадать от проезжающей машины, перебегая через дорогу.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил BBC, что иммиграционные власти рассматривают визу Джонс на фоне требований о ее депортации. "С учетом уровня проверки, который будет применен, если она когда-либо подаст новый запрос на визу, я буду удивлен, если она вообще решит это сделать", – сказал Берк.

Онлайн-петиция, требующая депортации Джонс, на данный момент набрала более 10 тысяч подписей.