Ципи Ливни встретили антисемитскими лозунгами в Корнельском университете

Полиция задержала 17 человек за попытку сорвать проходивший в Корнельском университете круглый стол с участием бывшего премьер-министра Палестинской администрации Салама Файяда и бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

Инцидент произошел 10 марта. Мероприятие, называвшееся "Пути к миру", было посвящено перспективам палестино-израильского урегулирования. Когда израильский политик начала говорить, в зале начались протесты, организатором которых стала группа "Студенты за справедливость в Палестине".

Как пишет New York Post, манифестанты начали скандировать антисемитские лозунги, в том числе "от реки до моря Палестина будет свободной". Они называли Ливни международной преступницей, виновной в смерти сотен палестинских детей.

Издание отмечает иронию происходящего: Ливни внесла значительный личный вклад в усилия по достижению мира между Израилем и палестинцами. И говорила она о необходимости противостоять силам, мешающим достижению урегулирования.

"Даже сейчас, после 7 октября, единственный путь вперед – это путь к миру, к осознанию, что у обеих сторон – Израиля и палестинцев – есть легитимные устремления, желание жить в собственном государстве", – сказала она.