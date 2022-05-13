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NEWSru.co.il :: В мире13 мая 2022 г., 13:57

Великобритания ввела санкции против Кабаевой и бывшей жены Путина

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Владимир Путин и Алина Кабаева в 2004 году

В пятницу, 13 мая, МИД Великобритании внес в санкционный список председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву. Основанием называется то, что Кабаева является председателем медиахолдинга, который активно продвигает российскую позицию по войне против Украины. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Издание The Guardian сообщает также, что Великобритания объявила о новых санкциях против семьи и ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.


Среди 12 новых имен, добавленных в британский санкционный список,бывшая жена Путина Людмила Очеретная. Также в "черный список" попал Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина.

Под санкции попали и несколько других родственников Путина, занимающих руководящие должности в таких крупных российских компаниях, как "Газпром". Им грозит заморозка активов и запрет на поездки.

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