В Конгресс США подан новый проект санкций против России: в списке олигархи, политики, чиновники, медиа-менеджеры
На сайте Конгресса США опубликовано уведомление о новом проекте санкций против России, автором которого является сенатор от Индианы, республиканец Джим Бэнкс.
Как отмечает сайт investing.com, под новые санкции могут попасть миллиардеры: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.
Также упоминаются топ-менеджеры: глава ВТБ Андрей Костин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Среди политиков фигурируют премьер Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В новый санкционный список также попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Медиа-менеджеры: главный редактор RT Маргарита Симоньян, ведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Кроме того, в проекте закона отдельно обозначена группа россиян, которые могут попасть под ограничения, если президент США Джо Байден придет к выводу, что для этого есть основания. В этот перечень попали президент России Владимир Путин, все российские министры, а также миллиардеры Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев, Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.
Не позднее, чем через 120 дней после вступления в силу этого документа президент США должен представить конгрессу отчет о предполагаемом личном состоянии и источниках дохода Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой, говорится в проекте санкций.
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