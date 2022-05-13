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NEWSru.co.il :: В мире13 мая 2022 г., 05:56

У берегов Пуэрто-Рико перевернулась лодка с мигрантами, 11 человек погибли

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У берегов Пуэрто-Рико перевернулась лодка с мигрантами, 11 человек погибли

Береговая охрана США сообщила, что 12 мая 11 человек погибли и еще 31 человек был спасен после того, как лодка с мигрантами перевернулась в проливе Мона Карибского моря в Атлантическом океане примерно в 10 милях к северу от острова Десечео (штат Пенсильвания, США), недалеко от западного берега Пуэрто-Рико, пишет The New York Times.

Перевернувшееся судно заметил экипаж самолета Таможенно-пограничной службы. При этом отмечалось, что в воде видны люди, на которых, по всей видимости, нет спасательных жилетов. Была проведена спасательная операция.


Представитель Таможенно-пограничной службы США заявляет, что на лодке в основном были мигранты с Гаити, но двое из выживших были из Доминиканской Республики.

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