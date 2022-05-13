ООН: с начала войны России против Украины на украинской территории погибли около 3580 гражданских

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило, что после начала войны России против Украины (по состоянию на 12 мая) на украинской территории погибли 3573 гражданских, 3816 получили ранения. В отчете отмечается, что реальные потери могут быть выше (учтены только документально подтвержденные потери).

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе относительно данных ООН.

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Согласно ему, это относится, например, к Мариуполю (Донецкая обл.), Изюму (Харьковская обл.) и Попасной (Луганская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

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"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибли 1314 мужчин, 855 женщин, 94 мальчика и 78 девочек, тогда как пол 69 детей и 1163 взрослых пока не удалось установить.