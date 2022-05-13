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NEWSru.co.il :: В мире13 мая 2022 г., 20:49

В Киеве начался первый суд над российским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя

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В Киеве начался первый суд над российским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя

В пятницу, 13 мая, в Киеве прошло первое заседание суда по делу россиянина Вадима Шишимарина, против которого выдвинуты обвинения в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области. Это первый суд над российским военным за преступления на территории Украины, подчеркивает ВВС.

21-летнему Шишимарину предъявлено обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны" украинского уголовного кодекса. По версии прокуратуры, 28 февраля в поселке городского типа Чупаховка Сумской области он выстрелил в безоружного пожилого мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Шишимарин содержится под стражей после того, как попал в плен, и лично принимает участие в процессе. Ему грозит до 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.


Подсудимому предоставлен адвокат Виктор Овсянников, который считает позицию обвинения убедительной. Источники в прокуратуре говорят, что вину подсудимого доказывают результаты экспертиз и свидетельские показания. В частности, в распоряжении следствия находится оружие Шишимарина, из которого был произведен выстрел – автомат АК-74.

Украинские СМИ цитируют прокурора Ярослава Ущапивского, который заявил, что российский военнослужащий признал свою вину и сотрудничает со следствием. Однако адвокат подозреваемого это пока не подтверждает – заявление по этому поводу он сделает позже.

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