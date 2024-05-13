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"Альтернатива для Германии" не смогла избавиться от статуса экстремистской организации

время публикации: 13 мая 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 16:16

Высший административный суд в Мюнстере отклонил апелляцию партии "Альтернатива для Германии" против принятого в 2022 году решения кельнского административного суда признать AfD подозреваемой в правом экстремизме.

Председатель суда Геральд Бук отметил в вердикте: есть доказательства, что партия действует в направлении принижения человеческого достоинства представителей определенных этнических групп и пытается подорвать принципы демократии.

"AfD выступает за превращение в граждан второго сорта мигрантов и их потомков, обладающих германским гражданством. Партия также пренебрегает человеческим достоинством мигрантов и мусульман", – говорится в вердикте.

В практическом плане решение суда означает, что партия останется под надзором Федерального ведомства по охране Конституции, которому разрешено вести прослушку и вербовать секретных агентов.

Ультраправую популистскую партию характеризует евроскептицизм. Политические противники заявляют о том, что она действует в интересах России и Китая, пытаясь подорвать демократию и разрушить европейское единство.

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