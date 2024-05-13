Успех российского наступления под Харьковом вызвал кадровые перестановки в украинском командовании

На фоне успешного наступления российских войск на харьковском направлении руководство Вооруженных сил Украины сменило командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

Вместо назначенного всего месяц назад бригадного генерала Юрия Галушкина главой ОПГВ назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, который продолжит выполнять свои обязанности заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

До января 2024 года Драпатый возглавлял ОПГВ "Херсон". В ходе боев под Херсонов в 2022 году он проявил себя умелым военачальником. В последние месяцы был замначальника Генштаба, ответственным за подготовку войск.

В последние дни российское военное командование сообщило о взятии нескольких населенных пунктов на харьковском направлении. Командующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию сложной, но отметил: для усиления обороны принимаются все необходимые меры.