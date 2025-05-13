ООН возложила на Россию ответственность за гибель пассажиров и экипажа рейса MH17 в 2014 году

Входящая в структуру ООН Международная ассоциация гражданской авиации возложила на Россию ответственность за ракетный перехват над Восточной Украиной лайнера Malaysia Airlines в 2014 году. Самолет был сбит, 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Согласно решению, цитируемому BBC, Россия не выполнила своих международных обязательств, которые запрещают государствам задействовать оружие для ударов по гражданским самолетам. Напомним, что Россия с самого начала заявляла о непричастности.

Рейс MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 198 граждан Нидерландов, 38 австралийцев, 10 британцев, граждане Бельгии и Малайзии.

Разбирательство было инициировано в 2022 году правительствами Нидерландов и Австралии. Сейчас эти государства приветствовали решение МАГА. "Мы призываем Россию признать ответственность за чудовищный акт насилия и выплатить за него репарации", – сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.