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Мир

В Париже при свете дня налетчики попытались похитить близких главы криптовалютной биржи

Организованная преступность
Франция
время публикации: 13 мая 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 22:28
В Париже при свете дня налетчики попытались похитить близких главы криптовалютной биржи
AP Photo/Dar Yasin

Вооруженные преступники предприняли днем 13 мая попытку похитить в 11-м округе Парижа дочь и внука предпринимателя, занимающегося криптовалютами. Пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщает канал France 24.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть, как трое вооруженных мужчин выскакивают из микроавтобуса и пытаются затащить женщину и ее сына внутрь. Спутник женщины вмешаться, но подвергается избиению.

Женщина выхватывает пистолет у одного из нападавших и отбрасывает его в сторону. Ее крики привлекают внимание прохожих, и злоумышленникам приходится ретироваться. Вскоре полиция находит микроавтобус, на котором они приехали.

Отметим, что с начала года это уже третья попытка похитить людей, связанных с криптовалютным сектором.

Мир
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