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Мир

Дмитрий Песков: Россия направит делегацию в Стамбул на переговоры с Украиной

Турция
Россия
Украина
Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 13 мая 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 21:37
Дмитрий Песков: Россия направит делегацию в Стамбул на переговоры с Украиной
Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия направит 15 мая делегацию в Стамбул на переговоры с Украиной. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", – заявил чиновник.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", – сказал представитель Владимира Путина.

Он также сказал, что российский лидер объявит состав делегации, когда сочтет это необходимым.

Отметим, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сам отправится в Стамбул и будет ждать Путина. Однако никакой индикации, что президент РФ примет участие в переговорах, на данный момент нет.

Ранее предполагалось, что в бывшую столицу Османской империи в случае прогресса прибудет и президент США Дональд Трамп. Но 13 мая американский лидер заявил, что страну будет представлять государственный секретарь Марко Рубио.

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