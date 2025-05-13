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В РФ бывший сосед Путина, экс-сенатор Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии

Судебные решения
Россия
Владимир Путин
время публикации: 13 мая 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 10:58
В РФ бывший сосед Путина, экс-сенатор Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии
Wikipedia.org. Фото: Visuals editor

Во вторник, 13 мая, Тверской суд Москвы заочно приговорил находящегося во Франции бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии общего режима по делу о многомиллиардном хищении и злоупотреблении полномочиями. Кроме того, суд принял решение о взыскании с Пугачева штрафа в размере 800 тысяч рублей (около 9000 евро).

Пугачев был признан российским судом виновным в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК), организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Обвинение по его уголовному делу Генпрокуратура утвердила в октябре 2023 года.

Сергей Пугачев имеет французское гражданство и проживает во Франции. В 2012 году он отказался от российского гражданства. Власти Франции отказались экстрадировать его в Россию.

В 2001-2011 годах Сергей Пугачев был сенатором Российской Федерации, представителем от правительства Тувы в Совете Федерации РФ.

В начале 2000-х Пугачев тесно общался с президентом РФ Владимиром Путиным и его семьей. Они проживали по-соседству.

Мир
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