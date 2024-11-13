Будущая администрация Трампа: ключевые фигуры

Дональд Трамп, который неделю назад одержал победу на президентских выборах в США, не теряя времени приступил к формированию новой администрации. Тем, кого новоизбранный президент намерен назначить на министерские посты, предстоит пройти процедуру утверждения Сенатом.

Первым кадровым решением Трампа стало назначение сопредседателя своего предвыборного штаба Сьюзи Уайлс главой аппарата Белого дома. 67-летняя Уайлз станет первой женщиной на одном из самых могущественных постов в Вашингтоне. Сьюзи называют архитектором победы в колеблющихся штатах.

Кандидат Трампа на пост министра обороны – консервативный телеведущий Питер Брайан Хегсет, бывший офицер, служивший в Афганистане и Ираке, но не обладающий ни политическим, ни военным опытом для должности главы Пентагона. Хегесет непримиримый противник иранского режима, большой сторонник Израиля и друг Трампа.

Еще одни ястреб в формирующейся администрации – 53-летний сенатор от штата Флорида Марк Рубио, которого Трамп намерен назначить Государственным секретарем США. Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из NATO и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией.

Советником Трампа по национальной безопасности станет 50-летний конгрессмен Майк Уолц. Бывший "зеленый берет" придерживается крайне жесткой позиции по отношению к Китаю и Ирану, выступает в поддержку Украины. Как и Рубио, поддерживал вариант нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана.

На пост главы Министерства внутренней безопасности выдвинута губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Полномочия этого ведомства крайне обширны – от контроля над границами до охраны президента. Ноэм считается верной союзницей Трампа, поддерживающей его позицию в вопросе иммиграции, ставшим на выборах ключевым.

Директором ЦРУ будет назначен Джон Рэтклифф, возглавлявший национальную разведку в конце первой президентской каденции Трампа, а после его ухода с поста ставший сопредседателем близкого к республиканцам исследовательского центра американской безопасности.

Постоянным представителем США в ООН Трамп намерен назначить конгрессвумен Элис Стефаник. Стефаник – сторонница Израиля, критикующая Палестинскую администрацию за связи с террористами. В ходе парламентских слушаний об антисемитизме в американских университетах он в резкой форме выступила против глав вузов.

Послом США в Израиле станет бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби, ранее и сам претендовавший на пост президента. Хакаби – противник принципа двух государств. В прошлом он заявлял, что палестинское государство должно быть создано на территории одного из израильских соседей.

Как предполагается, войдет в президентскую администрацию и предприниматель Илон Маск, принявший активное участие в предвыборной кампании. Трамп прочит ему пост главы управления эффективности, задача которого – борьба с бюрократией и чрезмерными государственными расходами. Маск возглавит его вместе с Вивеком Рамасвами – бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии.