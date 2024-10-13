В Якутии самолет совершил аварийную посадку, один человек погиб

В Якутии, примерно в 1,5 километра от Олекминска, совершил аварийную посадку в лесистом районе самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", на борту которого находились пять человек (трое членов экипажа и два пассажира), сообщает МЧС РФ.

Один из пассажиров погиб.

Названа предварительная причина аварии: отказ двигателя (Ан-3 – одномоторный самолет).

Проводится спасательная операция.