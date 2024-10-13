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В Якутии самолет совершил аварийную посадку, один человек погиб

время публикации: 13 октября 2024 г., 07:22 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 07:28
В Якутии самолет совершил аварийную посадку, один человек погиб
МСЧ РФ по Якутии

В Якутии, примерно в 1,5 километра от Олекминска, совершил аварийную посадку в лесистом районе самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", на борту которого находились пять человек (трое членов экипажа и два пассажира), сообщает МЧС РФ.

Один из пассажиров погиб.

Названа предварительная причина аварии: отказ двигателя (Ан-3 – одномоторный самолет).

Проводится спасательная операция.

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