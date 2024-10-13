Стрельба около университета Теннесси: один убитый, девять раненых

Вечером в субботу, 12 октября, около Университета Теннесси в Ноксвилле произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит, еще девять получили ранения.

Сайт телеканала ABC News пишет, что стрельба началась вскоре после окончания университетского праздника и, по всей видимости, не была связана с этим мероприятием.

Убит 24-летний мужчина. Среди раненых двое несовершеннолетних – 12 и 14 лет.

По версии полиции, огонь вели две противоборствующие группы. Очевидно, среди пострадавших есть непричастные к перестрелке.