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Мир

Стрельба около университета Теннесси: один убитый, девять раненых

время публикации: 13 октября 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 06:54
Стрельба около университета Теннесси: один убитый, девять раненых
AP Photo/Wade Payne

Вечером в субботу, 12 октября, около Университета Теннесси в Ноксвилле произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит, еще девять получили ранения.

Сайт телеканала ABC News пишет, что стрельба началась вскоре после окончания университетского праздника и, по всей видимости, не была связана с этим мероприятием.

Убит 24-летний мужчина. Среди раненых двое несовершеннолетних – 12 и 14 лет.

По версии полиции, огонь вели две противоборствующие группы. Очевидно, среди пострадавших есть непричастные к перестрелке.

Мир
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