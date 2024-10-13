Умер российский бизнесмен Александр Смоленский, основатель банка "Столичный"

В воскресенье, 13 октября, в возрасте 70 лет умер российский бизнесмен Александр Смоленский – основатель и глава банка "Столичный", сообщает "Коммерсант".

Александр Смоленский родился 6 июля 1954 года в Москве в семье эмигрантов из Австрии, окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане. С 1974 года работал в типографиях, в 1980-м занял должность товароведа московской торговой фирмы "Весна". В 1981 году его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве – сам бизнесмен говорил, что использовал 6 кг типографской краски, чтобы набрать Библию. По официальным данным, его осудили на два года.

Освободившись, в 1983 году Смоленский устроился инженером в московский спорткомплекс "Олимпийский". В 1984 году стал заместителем начальника ремонтно-строительного управления в Первомайском районе Москвы. В 1987 году организовал один из первых строительных кооперативов в Москве.

В 1989 году создал и возглавил коммерческий банк "Столичный". В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996 – в "СБС-Агро". Кредитная организация разорилась после дефолта, ее основатель возглавил финансовую группу ОВК. В 2003 году он продал холдинг Владимиру Потанину. Смоленский после этого заявил журналистам, что отошел от дел.

Упоминался в числе бизнесменов, которые финансировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина, их круг получил условное название "семибанкирщина". Помимо Александра Смоленского туда входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский, совладелец банка "ОНЭКСИМ" Владимир Потанин, совладельцы "Альфа-банка" Петр Авен и Михаил Фридман, президент "Мост-банка" Владимир Гусинский, президент банка "Российский кредит" Виталий Малкин.

В 1995 году Александр Смоленский входил в совет директоров ЗАО "Общественное российское телевидение", с 1996 года – в консультативный Совет по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году был удостоен Ордена Дружбы народов. В соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским в 2006-2011 годы написал семь книг.