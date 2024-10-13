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Мир

Медицинская карта Харрис: "Не курит, выпивает в умеренных количествах"

время публикации: 13 октября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 11:25
Медицинская карта Харрис: "Не курит, выпивает в умеренных количествах"
AP Photo/John Locher

Кандидат в президенты США Камала Харрис опубликовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья. Основной его вывод: политик здорова, психологически устойчива и в полной мере способна выполнять обязанности главы государства.

Согласно заключению, у 59-летней Харрис нет проблем с сердцем, печенью, давление и холестерин в норме. Она регулярно проходит профилактические процедуры, включая колоноскопию, и принимает витамины.

Кандидат в президенты США не курит, иногда выпивает, но в умеренных количествах, и, несмотря на напряженный график, находит время для занятий спортом. Отмечается, что ее мать болела раком прямой кишки.

Публикация призвана не только подтвердить способность Харрис выполнять обязанности президента, но и оказать давление на предвыборный штаб бывшего президента Дональда Трампа, который отказывается публиковать данные о состоянии своего здоровья.

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