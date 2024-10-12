США еще не приняли окончательное решение о размещении батарей THAAD в Израиле

В США опровергли сообщения израильских СМИ о договоренности разместить в Израиле батареи ПРО THAAD, которые должны будут обслуживать американские военнослужащие и которые будут защищать израильскую территорию от баллистических ракет.

По словам информированных американских источников, которых цитирует КАН–"Решет Бет", окончательное решение о передаче Израилю батарей THAAD еще не принято.

Напомним, ранее в субботу была опубликована информация, что США предоставят Израилю оборонительные противоракетные системы, которые должны помочь отбить ответный удар Ирана после ожидаемого израильского ответа массированному ракетному обстрелу из Ирана, который был осуществлен около двух недель назад.

В ЦАХАЛе и в ВВС ЦАХАЛа активно готовятся к действиям против Ирана, была также проведена координация с американским оборонным ведомством, и перед атакой США получат обновленную и скорректированную информацию об израильском ответном ударе. 12 канал ИТВ сообщает, что уже принято решение о типе ответа, но пока не определены сроки.