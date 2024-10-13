Более 20 человек пострадали в России на съемках фильма "Василий Теркин"

23 человека пострадали в Ленинградской области России в результате чрезвычайного происшествия на съемках фильма "Василий Теркин" по поэме Александра Твардовского. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

"Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы – ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", – говорится в заявлении.

Обрушилась декоративная платформа с находившимися на ней людьми. Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал, что провалился пол декоративного вагона. Режиссер и оператор также находились на платформе вместе с оператором, но не пострадали.