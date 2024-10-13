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Более 20 человек пострадали в России на съемках фильма "Василий Теркин"

время публикации: 13 октября 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 20:11
Более 20 человек пострадали в России на съемках фильма "Василий Теркин"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

23 человека пострадали в Ленинградской области России в результате чрезвычайного происшествия на съемках фильма "Василий Теркин" по поэме Александра Твардовского. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

"Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы – ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", – говорится в заявлении.

Обрушилась декоративная платформа с находившимися на ней людьми. Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал, что провалился пол декоративного вагона. Режиссер и оператор также находились на платформе вместе с оператором, но не пострадали.

Мир
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