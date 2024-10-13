Пресс-секретарь Пентагона подтвердил: по указанию Байдена США направят в Израиль батарею ПРО THAAD

Пресс-секретарь министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что по указанию президента Джо Байдена, министр обороны Ллойд Остин приказал направить в Израиль одну батарею противоракетного комплекса THAAD вместе с военнослужащими.

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона, система ПРО должна усилить воздушную оборону Израиля после иранских ударов, последовавших в апреле и в октябре.

"Это действие свидетельствует о нерушимой приверженности США безопасности Израиля, стремлении защитить эту страну и находящихся в Израиле американцев от ракетной угрозы со стороны Ирана", – цитирует генерала агентство AP.

О том, что в рамках подготовки к ответу Израиля на иранские ракетные атаки США направят в Израиль батареи ПРО THAAD, которые будут обслуживаться американскими военнослужащими, сообщила 12 октября служба новостей 12-го телеканала. Первоначально в США эту информацию опровергали.

Добавим, что заявление Райдера последовало после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил нанести удар по американским военнослужащим, если они будут развернуты на территории Израиля.