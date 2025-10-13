Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 69 из 82 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 103 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 82 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 69 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ударных БПЛА в семи локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 13 октября были перехвачены 103 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Астраханской, Ростовской, Белгородской областей, Республики Калмыкия, Крыма, над акваторией Черного моря и над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.