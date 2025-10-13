x
Мир

Во Франции объявлен состав нового правительства, ему угрожает вотум недоверия

Правительство
Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 13 октября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 10:55
Во Франции объявлен состав нового правительства, ему угрожает вотум недоверия
Martin Lelievre, Pool Photo via AP

Во Франции объявлен состав нового правительства, которое вновь возглавил Себастьен Лекорню. Первой задачей нового кабинета станет представление государственного бюджета. Это должно произойти уже сегодня, 13 октября.

Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ноэль Барро. Министром вооруженных сил стала Катрин Вотрен, бывшая министр труда. Ролан Лескюр остается министром экономики и финансов. Префект парижской полиции Лоран Нуньес занял пост министра внутренних дел. Джеральд Демарден останется министром юстиции, а Рашида Дати – министром культуры.

"Перед назначенным правительством стоит миссия – до конца нынешнего года обеспечить принятие бюджета. Я хочу поблагодарить всех женщин и мужчин, которые решили присоединиться к нему, поставив интересы страны выше личных", – сообщил Лекорню.

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила, что немедленно вынесет вотум недоверия новому правительству. Она призвала президента Эммануэля Макрона объявить парламентские выборы, чтобы вывести страну из тупика.

