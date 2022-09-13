Бои на границе Армении и Азербайджана, есть потери с обеих сторон

В ночь на вторник, 13 сентября, произошли вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана. Армянская сторона заявляет о массированном неспровоцированном обстреле. Азербайджанская сторона говорит, что удары были нанесены в ответ на обстрел армянскими военными позиций армии Азербайджана.

Армия Азербайджана применяет артиллерию, минометы, ракетные системы залпового огня и беспилотники. Есть потери с обеих сторон.

Официальный Ереван заявляет, что азербайджанская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты. Согласно сообщениям минобороны Армении под обстрелами оказались армянские населенные пункты Горис, Капан, Джермук, Корнидзор, Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик.

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Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух батарей ЗРК С-300 армянской армии.

Армения обратится за помощью к Российской Федерации и Организации Договора о коллективной безопасности (в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан). Такое заявление было сделано после заседания совета безопасности Армении, которое провел премьер-министр Никол Пашинян.

США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.

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