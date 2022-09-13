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    В мире

    Бои на границе Армении и Азербайджана, есть потери с обеих сторон

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    Бои на границе Армении и Азербайджана, есть потери с обеих сторон
    AP

    В ночь на вторник, 13 сентября, произошли вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана. Армянская сторона заявляет о массированном неспровоцированном обстреле. Азербайджанская сторона говорит, что удары были нанесены в ответ на обстрел армянскими военными позиций армии Азербайджана.

    Армия Азербайджана применяет артиллерию, минометы, ракетные системы залпового огня и беспилотники. Есть потери с обеих сторон.

    Официальный Ереван заявляет, что азербайджанская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты. Согласно сообщениям минобороны Армении под обстрелами оказались армянские населенные пункты Горис, Капан, Джермук, Корнидзор, Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик.

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    Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух батарей ЗРК С-300 армянской армии.

    Армения обратится за помощью к Российской Федерации и Организации Договора о коллективной безопасности (в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан). Такое заявление было сделано после заседания совета безопасности Армении, которое провел премьер-министр Никол Пашинян.

    США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.

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