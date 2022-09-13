Лидеры ХАМАСа на встрече с Лавровыми заявили претензии на газ, обвинив США и поблагодарив Россию

Вечером в понедельник, 12 сентября, в Москве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя политбюро террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) Исмаила Ханийи.

Пресс-служба МИД РФ сообщает: "В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива".

Отмечается также, что 12 сентября в МИД РФ "развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов".

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На официальном сайте ХАМАСа опубликовано следующее описание этой встречи: "Делегация руководства движения (ХАМАС) проанализировала развитие палестинского дела на политическом и местном уровнях в свете нарушений Израилем прав палестинского народа, в частности в городе Иерусалим, неоднократных вторжений в города на Западном берегу, осады сектор Газы, несправедливой политики против нашего народа на оккупированных территориях в 1948 году и нарушений прав заключенных в тюрьмах, а также обсудила пути сплочения палестинских рядов. Делегация подтвердила право палестинского народа сопротивляться оккупации всеми доступными средствами, включая освобождение и возвращение (земель), подчеркнув право нашего народа на его природные ресурсы, особенно природный газ, и отвергнув хищение врагом палестинских и ливанских богатств".

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Кроме того, на сайте ХАМАСа сказано, что в ходе общения с Лавровым говорилось о неприемлемости американских шагов по "интегрированию сионистского образования в регион" (очевидно, речь идет об "Авраамовых соглашениях", в рамках которых Израиль налаживает дипломатические и экономические отношения с арабскими странами). Лидеры ХАМАСа заявили, что США "наносят ущерб делу Палестины", выразив в то же время "признательность России за позицию в поддержку прав палестинского народа".

Отметим, что о претензиях на газ лидеры ХАМАСа заявили в Москве накануне проведения акции в районе порта Газы, в ходе которой будут звучать требования прекратить морскую блокаду и дать возможность жителям Газы самостоятельно добывать природный газ около побережья сектора.

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Помимо Ханийи на встречах с Лавровым и Богдановым присутствовали замглавы политбюро ХАМАСа Салах Арури, члены политбюро Муса Абу Марзук и Маэр Салах.

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МИД РФ подтверждал предварительное согласование визита Ханийи в Москву еще в мае, вскоре после визита в российскую столицу Абу Марзука. Тогда визит завершился досрочно, и в руководстве ХАМАСа говорили, что Муса Абу Марзук был вынужден досрочно покинуть Москву вместе с сопровождавшими его представителями движения, так как его ждали неотложные дела в Алжире. Но не исключено, что эмиссаров ХАМАСа попросту попросили не задерживаться в Москве накануне праздника Победы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Ожидалось, что Лавров примет Ханийю в июне. Но визит откладывался.

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Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. И даже в период войны против Украины российский МИД находит время на встречи с лидерами ХАМАСа.

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Руководство палестинской террористической организации ХАМАС воздерживается от однозначных публичных высказываний по поводу развязанной Россией войны против Украины. В Газе, Рамалле и Бейт-Лехеме проходили малочисленные акции в поддержку РФ, которые организовывали структуры, не имеющие отношения к ХАМАСу. Судя по отчетам о встрече, проходившей 12 сентября, и на этот раз такие оценки не давались.

Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

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В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

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Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву многократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров и его заместитель Богданов неоднократно встречались в Москве.