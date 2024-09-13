ЕС снял санкции с гонщика Никиты Мазепина и матери Евгения Пригожина

Европейский союз снял санкции с российского гонщика Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной – матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 13 сентября сообщил "Официальный журнал ЕС".

Совет ЕС исключил Мазепина и Пригожину из черного списка, так как Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц, передает ТАСС.

Санкции против Никиты Мазепина были введены ЕС еще в марте 2022 года, вскоре после вторжения армии РФ в Украину. Тогда были введены санкции против его отца – российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, а также против Никиты.

Решение о снятии санкций с Виолетты Пригожиной Европейский суд принял еще в марте 2023 года. В вердикте отмечалось, что до 2017 года Пригожины были совладельцами кейтеринговой компании "Конкорд", однако затем Виолетта вышла из числа владельцев. Других коммерческих связей у нее с сыном не было обнаружено. Суд подчеркнул, что само по себе родство не может служить основанием для введения санкций даже если ее сын несет ответственность за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в Бологовском районе Тверской области.