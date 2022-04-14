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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 08:09

Арестович подтвердил факт пленения украинских морпехов в Мариуполе, но обвинил минобороны РФ в "брехне"

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину подтвердил, что во время соединения 36-й бригады морской пехоты с полком "Азов" в Мариуполе часть морпехов попали в плен.

В то же время он опроверг информацию о более тысячи пленных украинских морпехов, 13 апреля распространенную представителем минобороны РФ Игорем Конашенковым.

"Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва... Это не тысяча человек, намного меньше. Вся эта тысяча человек – это полная брехня, в несколько раз увеличенная. Но попали. Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, которая пошла в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попали в плен", – рассказал Арестович в интервью Фейгину (цитируется по публикации агентства УНIАН).


Арестович заявляет, что в Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты "в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие". По его словам, "Азов" получил существенное подкрепление, "36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс", "защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны".

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// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2022
Минобороны РФ заявило, что в Мариуполе сдались в плен более 1000 украинских морских пехотинцев. Арестович опровергает

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