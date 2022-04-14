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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 04:28

Пожар и взрыв на борту ракетного крейсера "Москва", флагмана российского Черноморского флота

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Ракетный крейсер "Москва"

В ночь на четверг, 14 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что на ракетном крейсере "Москва", который является флагманом Черноморского флота и находился около побережья Крыма, "в результате пожара сдетонировал боезапас", передает агентство РИА Новости.

Причины пожара пока не названы.

Сообщается, что корабль получил серьезные повреждения. Утверждается, что экипаж полностью эвакуирован. Сведений о погибших или раненых из российских источников не поступало.


Отметим, что еще поздно вечером 13 апреля украинское агентство УНIАН сообщило, что ракетный крейсер "Москва" российского Черноморского флота поражен украинскими ракетами "Нептун". О поражении российского крейсера написал в Facebook журналист Серж Марко, и его сведения уже подтвердили в Одесской облгосадминистрации. Глава Одесской ОГА Максим Марченко подтвердил попадание по российскому крейсеру. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину также сообщил, что крейсер "Москва" сильно горит: "С флагманом морского флота крейсером "Москва" произошла какая-то неожиданность. Сильно горит... Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло – два матроса покурило не в том месте, нарушили ли в очередной раз какие-то меры безопасности, не везет".

Генштаб вооруженных сил Украины эти сообщения пока не комментирует.

Информация уточняется.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название "Слава".

По версии издания The Maritime Executive, переговоры, во время которых украинские пограничники на острове Змеиный произнесли фразу "русский военный корабль, иди на...", проходили, когда к острову 24 февраля 2022 года подошли ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков".


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