Глава ЦРУ: нельзя относиться "легкомысленно" к угрозе применения Россией ядерного оружия

Глава ЦРУ Билл Бернс в четверг, 14 апреля, во время выступления в Технологическом институте Джорджии сказал, что нельзя "легкомысленно" относиться к угрозе применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

Билл Бернс полагает, что к использованию ядерного оружия Россию могут подтолкнуть трудности, которые испытывает ее армия на поле боя. Он отметил, что ЦРУ внимательно наблюдает за развитием событий, но пока не видят признаков того, что Россия готова к такому шагу.

Вместе с тем Билл Бернс сказал, что президент РФ Владимир Путин сталкивается все с большей изоляцией и это подталкивает его все к более рискованным решениям.

"Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никто и никогда не ставил под сомнения его слова и почти мистическую веру в то, что его призвание - восстановить сферу влияния России в Европе", - сказал глава ЦРУ.