Россия утверждает, что село в Белгородской области подверглось обстрелу из Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что село в Грайворонском городском округе было обстреляно с территории Украины.

"Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет", - написал Гладков.

По словам губернатора, обстрел также не привел к разрушениям на территории села.

По словам Гладкова, жители двух сел, находящихся в приграничной с Украиной зоне, временно эвакуированы.

Ранее Россия сообщила об обстрела поселка Климово Брянской области. В результате этого обстрела, как сообщает ТАСС, пострадали шесть человек.

Власти Украины называют эти обстрелы "провокацией для нагнетания антиукраинской истерии". В заявлении Центра противодействию дезинформации при СНБО Украины говорится также о "намерении врага" совершить серию террористических актов в российской приграничной зоне для консолидации россиян против украинцев.