Россия утверждает, что село в Белгородской области подверглось обстрелу из Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что село в Грайворонском городском округе было обстреляно с территории Украины.
"Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет", - написал Гладков.
По словам губернатора, обстрел также не привел к разрушениям на территории села.
По словам Гладкова, жители двух сел, находящихся в приграничной с Украиной зоне, временно эвакуированы.
Ранее Россия сообщила об обстрела поселка Климово Брянской области. В результате этого обстрела, как сообщает ТАСС, пострадали шесть человек.
Власти Украины называют эти обстрелы "провокацией для нагнетания антиукраинской истерии". В заявлении Центра противодействию дезинформации при СНБО Украины говорится также о "намерении врага" совершить серию террористических актов в российской приграничной зоне для консолидации россиян против украинцев.
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