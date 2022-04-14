Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 197 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 14 апреля) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 197 несовершеннолетних, 351 ребенок получил ранения.

Только за последние сутки в список погибших детей было добавлено восемь имен: найдены тела в Гостомеле, Буче, около Чернобыля и в других районах.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 115, Киевской – 105, Харьковской – 81, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1014 учебных заведений, 91 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.