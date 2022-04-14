Представитель минобороны РФ отчитался об успехах, не упомянув потерю ракетного крейсера "Москва"

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 14 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "ДНЕПР" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов", – заявляет представитель минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям Конашенкова, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

14 апреля Конашенков заявил также: "В ходе операции по освобождению города Мапиуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров". Украинская сторона подтверждает, что некоторые бойцы 36-й бригады морской пехоты были вынуждены сдаться в плен, при этом Киев заявляет, что минобороны РФ публикует ложную информацию о числе пленных, значительно его преувеличивая.

Примечательно, что ни в сегодняшнем докладе минобороны РФ, ни в сегодняшнем докладе генштаба ВСУ не упомянут взрыв на российском ракетном крейсере "Москва", находившимся около побережья Крыма.