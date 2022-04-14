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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 17:43

Борис Джонсон сообщил, что Великобритания будет отправлять нелегалов в Руанду

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Борис Джонсон сообщил, что Великобритания будет отправлять нелегалов в Руанду

В четверг, 14 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что нелегальные иммигранты, прибывшие в стране через Ла-Манш с начала этого года, будут переправлены в Руанду, где они будут ожидать рассмотрения их просьбы о предоставлении статуса беженцев в королевстве.

"Мы должны гарантировать, что единственный путь к получению убежища в Соединенном Королевстве будет законным и безопасным, и никто не сможет обосноваться в нашей стране, обманув систему", - заявил Джонсон, представляя новую правительственную программу борьбы с незаконной иммиграцией.

Власти Великобритании сообщают, что Руанда готова принять десятки тысяч человек.


Отметим, что Борис Джонсон также сообщил, что британское правительство не вводит каких-либо ограничений на прием беженцев из Украины.

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