В Украину приехала последняя смена персонала израильского полевого госпиталя
В четверг, 14 апреля, произошла очередная "пересменка" персонала израильского полевого госпиталя, который с 21 марта работает в населенном пункте Мостиска Львовской области. В госпиталь приехала третья группа из 70 сотрудников, а второй состав миссии улетел домой.
Третья группа будет работать в Мостиске до конца апреля, после чего миссия будет завершена и госпиталь будет закрыт.
С 21 марта по 14 апреля израильский полевой госпиталь в Украине принял около четырех тысяч пациентов.
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