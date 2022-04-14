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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 16:56

В Украину приехала последняя смена персонала израильского полевого госпиталя

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В Украину приехала последняя смена персонала израильского полевого госпиталя

В четверг, 14 апреля, произошла очередная "пересменка" персонала израильского полевого госпиталя, который с 21 марта работает в населенном пункте Мостиска Львовской области. В госпиталь приехала третья группа из 70 сотрудников, а второй состав миссии улетел домой.

Третья группа будет работать в Мостиске до конца апреля, после чего миссия будет завершена и госпиталь будет закрыт.

С 21 марта по 14 апреля израильский полевой госпиталь в Украине принял около четырех тысяч пациентов.


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