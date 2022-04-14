Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул

Ракетный крейсер "Москва", на борту которого утром 14 апреля произошел взрыв и пожар, затонул в Черном море во время буксировки в условиях шторма. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - цитирует ТАСС источник в оборонном ведомстве.

Сообщается, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в этом районе корабли Черноморского флота.

Утром на борту крейсера произошел взрыв, а затем начался пожар. Министерство обороны РФ утверждало, что на борту сдетонировал боезапас. При этом Украина утверждает, что "Москва" была повреждена украинскими ракетами "Нептун".

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название "Слава".

По версии издания The Maritime Executive, переговоры, во время которых украинские пограничники на острове Змеиный произнесли фразу "русский военный корабль, иди на...", проходили, когда к острову 24 февраля 2022 года подошли ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков".