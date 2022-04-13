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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 22:59

Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в стрельбе в метро

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Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в стрельбе в метро

В центре Нью-Йорка сотрудники полиции задержали 62-летнего Фрэнка Р.Джеймса, подозреваемого в стрельбе в бруклинском метро.

По информации The Guardian, мужчину, фотографии которого были ранее распространены полицией, узнал и сфотографировал один из прохожих в Нижнем Ист-Сайде, затем он отослал снимок в полицию.

Подозреваемый был задержан без лишнего шума двумя патрульными офицерами.


После его ареста представители полиции сообщили, что пистолет Glock, из которого он сделал 33 выстрела по людям в метро, был куплен в Огайо в 2011 году.

Фрэнк Р.Джеймс, как выяснилось, хорошо известен правоохранительным органам. В период с 1992 по 1998 году полиция Нью-Йорка его задерживала не менее девяти раз за кражи со взломом, сексуальные преступления, еще трижды его арестовывали в Нью-Джерси за хулиганство. Тем не менее у него нет судимостей за уголовные преступления, им также раньше не интересовалось ФБР.

The Guardian пишет, что Фрэнку Р.Джеймсу грозит пожизненное заключение, если он будет признан виновным в акте террора в общественном транспорте.

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