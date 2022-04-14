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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 15:43

Украина и Россия в четвертый раз обменялись пленными

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Украина и Россия в четвертый раз обменялись пленными

В четверг, 14 апреля, был проведен четвертый обмен военнопленными между Украиной и РФ, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", – заявила Верещук.

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