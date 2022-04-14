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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 14:40

Хакеры Anonymous взломали базу Gazprom Linde Engineering и выложили сотни тысяч писем сотрудников

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Хакеры Anonymous взломали базу Gazprom Linde Engineering и выложили сотни тысяч писем сотрудников

Международная хакерская группа Anonymous объявила о взломе базы данных одной из компаний "Газпрома" (совместное предприятие с Linde).

В открытый доступ выложен файл, содержащий около 768 тысяч писем сотрудников Gazprom Linde Engineering (файл размером 728 Gb).

Клиентами Gazprom Linde Engineering являются "Газпром", "Газпром инвест", "Газпром нефть", Linde, "Новатэк", "Татнефть", China National Chemical Engineering, Sojitz и RusChemAlliance.


24 февраля 2022 года, вскоре после вторжения армии РФ в Украину, хакеры из международной группы Anonymous заявили, что "находятся в состоянии кибервойны против России". Начались атаки на сервера российских государственных структур и российских федеральных СМИ, которые продолжаются до сих пор.

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