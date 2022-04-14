Россия обвинила Украину в обстреле пограничного перехода в Брянской области
Пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило, что пограничный переход Новые Юрковичи подвергся минометному обстрелу с территории Украины. Как утверждается, на КПП в это время находились 30 переселенцев из Украины.
Пострадавших не было, но нанесен ущерб двум автомобилям. Сообщается, что огневая точка была подавлена ответным огнем. Находившиеся на КПП эвакуированы на территорию России, пограничный переход продолжает работу.
Отметим, что в последние дни в граничащих с Украиной российских областях объявлен высокий уровень террористической угрозы. Российские представители заявляли о готовящихся "националистами" провокациях. В Украине заявляли, что такие провокации готовят сами россияне.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2022
Пресс-конференция Путина и Лукашенко: "ФСБ установила все явки и пароли провокации в Буче"
Пресс-конференция Путина и Лукашенко: "ФСБ установила все явки и пароли провокации в Буче"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2022
Отчет минобороны РФ: утечка аммиака в Сумах названа "спланированной провокацией украинских националистов"
Отчет минобороны РФ: утечка аммиака в Сумах названа "спланированной провокацией украинских националистов"
// NEWSru.co.il // В мире // 11 марта 2022
БЕЛТА: авиаудар российских ВВС по белорусским селам – "фейк". ГПСУ: это провокация
БЕЛТА: авиаудар российских ВВС по белорусским селам – "фейк". ГПСУ: это провокация