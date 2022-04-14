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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 14:39

Россия обвинила Украину в обстреле пограничного перехода в Брянской области

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Россия обвинила Украину в обстреле пограничного перехода в Брянской области

Пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило, что пограничный переход Новые Юрковичи подвергся минометному обстрелу с территории Украины. Как утверждается, на КПП в это время находились 30 переселенцев из Украины.

Пострадавших не было, но нанесен ущерб двум автомобилям. Сообщается, что огневая точка была подавлена ответным огнем. Находившиеся на КПП эвакуированы на территорию России, пограничный переход продолжает работу.

Отметим, что в последние дни в граничащих с Украиной российских областях объявлен высокий уровень террористической угрозы. Российские представители заявляли о готовящихся "националистами" провокациях. В Украине заявляли, что такие провокации готовят сами россияне.


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