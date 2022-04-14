Правообладатель заблокировал для россиян шрифты Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype, обладающая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Helvetica, Verdana и Tahoma, закрыла на территории России доступ к этим шрифтам в своей библиотеке.

Как сообщает издание "Ведомости", популярные шрифты остаются доступными для российских пользователей Microsoft Office. У компании есть лицензия на их использование, и Monotype вряд ли начнет судебное разбирательство по данному вопросу.

Напомним, что компания Microsoft после российского вторжения в Украину также заявила о прекращении продаж в России, однако ввезенное до войны обеспечение еще можно приобрести. Кроме того, запрет можно обойти с помощью VPN-сервиса.

В дальней перспективе возможен полный уход этих шрифтов с российского рынка. Однако цитируемые изданием эксперты отмечают: всегда можно найти шрифт, практически идентичный, но не принадлежащий правообладателю.