Страны "Большой семерки" обсудят ситуацию после удара Ирана по Израилю

Страны "Большой семерки" (G7) планируют 14 апреля обсудить дальнейшие действия после атаки Ирана на Израиль, сообщает агентство Bloomberg. Обсуждение будет проходить по видеосвязи.

В ходе обсуждения планируется скоординировать дальнейшие шаги.

В G7 входят США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия, Франция. Вооруженные США и Великобритании участвовали в отражении иранской атаки на Израиль. Прочие страны G7 выступили с осуждением иранской атаки, но непосредственного участия в ее отражении не принимали.