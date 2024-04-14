СБ ООН обсудит нападение Ирана на Израиль

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета безопасности ООН после массированной атаки Ирана. Заседание состоится 14 апреля в 16:00 по времени восточного побережья США.

"Серьезность и масштабы атак беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета Израиля, международного права и резолюций Совета безопасности", – сказано в обращении представителя Израиля.